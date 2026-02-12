日本時間１６時００分に英実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）、月次GDP（12月）、鉱工業生産指数（12月）、製造業生産高（12月）、貿易収支（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）16:00 予想0.2%前回0.1%（前期比) 予想1.2%前回1.3%（前年比) 月次GDP（12月）16:00 予想0.1%前回0.3%（前月比) 鉱工業生産指数（12月）16:00 予想