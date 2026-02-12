「RC20」(左)「RC10」(右) amadanaは、東京のFMラジオ局 J-WAVE との対話や取り組みをきっかけに、FMラジオ文化の再評価をテーマにしたクロックラジオ2機種「RC20」「RC10」を発売した。直販価格は「RC20」が27,500円。「RC10」が16,500円。 Acerグループとなった新体制の第二弾製品として、デジタル全盛の時代にあらためて“音と時間に向き合う体験”に着目し、「ラジオのある日常」を現代のライフスタイルに