北アルプス唐松岳周辺で11日から行方が分からなくなっていた新潟県の63歳男性が12日午前11時半前に救助されました。男性は道に迷ったためビバークして過ごし、疲労しているものの、けがはないということです。警察によりますと、男性は10日バックカントリースキーのため日帰りの予定で1人で入山していました。