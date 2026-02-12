お財布にやさしいおかずをご紹介します。ピックアップしたのは、かぶと豚こまの2つの材料で作る3つのバリエ。モリモリ食べて物価高を元気に乗り切りましょう。 ▼箸が止まらない！しょうが焼き 酒と片栗粉をもみ込んだ豚こまはジューシー。かぶを蒸し焼きにすることで、やわらかく仕上がります。しょうがの旨みで、白いごはんを何杯でも食べられる〜。 ▼オイスターソースが食欲を刺激 オイスターソースやしょうゆ、みりんなど