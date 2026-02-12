元巨人の投手で1994年に完全試合を達成した槙原寛己氏（62）が12日、プロ野球の独立リーグ、BCリーグ入りを目指す新チーム「東京レジデンシャル」のCCO（チーフ・コミュニケーション・オフィサー）に就任し、都内で会見を行った。【写真を見る】元巨人・槙原寛己氏がBCリーグ入り目指す東京レジデンシャルのCCOに就任！「近いうちにジャイアンツさんにもあいさつに」古巣と“タッグ”構想東京レジデンシャルは「東京から世界へ、野