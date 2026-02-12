ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は23日、公式Xを更新し、「USJファン」プログラムリニューアルを発表した。【画像】USJファンプログラムリニューアルの発表前日に「お知らせです」「2026.2.12 16:00 」と、シルエットの画像を投稿。ファンの間で考察が広がり、「なんだなんだ?!」「えっ、なに!?匂わせ!?w」などコメントが寄せられていた。「USJファン」は、パークの魅力をSNSで一緒に盛り上げるメン