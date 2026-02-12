きょう発表された全国のガソリン平均価格は、1リットル155円50銭でした。2月9日時点の全国レギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週より10銭安い、1リットルあたり155円50銭でした。値下がりは3週ぶりです。調査した石油情報センターは、「衆議院選挙や降雪でドライブ需要が冷え込み、ガソリンスタンドが価格を据え置いた」と分析しています。来週については、小幅な値上がりを予想しているということです。