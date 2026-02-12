ソフトバンクグループは去年4月から12月の連結決算を発表しました。AI関連企業への投資が好調で、最終損益は3兆1726億円の黒字となりました。前年の同じ時期と比べ、およそ5倍増加し、第3四半期の決算としては過去最高益です。