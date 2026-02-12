国会内で開かれた衆院の各会派の協議会＝12日午後衆院は12日、特別国会召集に向けた各会派の協議会を開いた。自民党は衆院選圧勝を受け、全ての委員長と審査会長のポストを与党に配分するよう求めた。中道改革連合は慣例に基づき野党にも一部渡すよう主張した。引き続き協議する。議長は与党第1党の自民、副議長は野党第1党の中道から選ぶことで合意した。出席した中道の落合貴之氏が明らかにした。与野党は、13日に木原稔官房