西武の隅田隅田知一郎投手（26）は12日、今キャンプ2度目のライブBPに登板し、46球を投げ、最速は148キロを計測。「体の疲労は多少あった。前回のライブBPよりも体はきついんですけどボールはしっかり投げられました」と振り返った。11日に侍ジャパン予備登録メンバーに選出。「メンバーよりも難しいポジションだと思っているので。シーズンを見すえつつ、呼ばれてもしっかり貢献できるような準備をしないといけないと思ってい