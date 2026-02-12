12日午前、埼玉県川口市で水道管から水が噴き出しました。工事中のなんらかのミスが原因の可能性があるということです。埼玉県によりますと12日午前11時前、川口市の交差点付近で県が管理する水道管から水が噴き出しました。水は10メートルほどの高さまで噴き出したとみられ、周辺の道路は冠水し通行止めになりましたが、1時間半後に水は止まりました。当時、現場では工事業者が水道管の「空気弁」の交換をしていて、県によります