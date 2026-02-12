お笑い芸人カンニング竹山（54）が12日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。北九州市の中学校で、調理実習で作ったピザを食べた生徒が体調不良を訴えて6人が病院に搬送された話題をめぐり、調理実習の内容に疑問を述べた。同市の教育委員会は「ピザの生地に規定以上の食塩を入れたことが原因とみられる」と説明。生地作りを担当した生徒が塩3つまみを理解できておらず、目分量で塩を入れすぎたた