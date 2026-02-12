2月13日（金）の『徹子の部屋』では、2025年11月28日に東京国際フォーラムで開催された第19回「徹子の部屋コンサート」の模様が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！2日に分けて放送される2日目の今回は、伊東ゆかりと中尾ミエが息の合ったハーモニーを披露。黒柳徹子とは昔からの仲ということで懐かしい話で盛り上がる。森山良子は、息子・直太朗から贈られた楽曲の秘話や、歌声を維持するための秘訣を明かす。