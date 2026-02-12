１２日の債券市場で、先物中心限月３月限は小幅続伸。為替市場で円安進行が一服していることなどが支援材料となったが、買いは続かず引け間際にはマイナス圏に沈む場面があった。 高市早苗首相は９日夕の記者会見で、飲食料品に対する消費税率を２年間限定でゼロにする政策について、スケジュールや財源のあり方など実現に向けた諸課題の検討を進めていく考えを示した一方、財源は補助金や租税特別措置の見直しで賄い