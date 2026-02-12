○経済統計・イベントなど ００：００米・中古住宅販売件数 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １９：００ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値） １９：００ユーロ・貿易収支 ２２：３０米・消費者物価指数 ○決算発表・新規上場など 決算発表：住友林，大和ハウス，キリンＨＤ，マツキヨココ，レゾナック，テルモ，大塚ＨＤ，日本ペＨＤ，ＥＮＥＯＳ，三井金属，日本郵政，三井海洋