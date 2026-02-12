（台北中央社）世界の汚職・腐敗防止活動に取り組む非政府組織（NGO）「トランスペアレンシー・インターナショナル」（TI、本部ベルリン）は10日、2025年度の腐敗認識指数（CPI）を発表した。台湾は68ポイントを獲得し、過去最高となる世界24位になった。世界182カ国・地域を対象にランク付けした。1位はデンマーク（89ポイント）、2位はフィンランド（88ポイント）、3位はシンガポール（84ポイント）だった。法務部（法務省）廉政