infinityは、ガジェットブランド「Divoom」からコンパクト筐体に光と音の楽しさを詰め込んだレトロなBluetoothスピーカー「MiniToo」を販売している。高精細ディスプレーで映えるアニメーションや時計表示、通知アイコンを表示でき、5W出力のクリアなサウンドで動画視聴やBGMにも最適。Bluetooth 5.3の安定接続に加え、microSDでの単体再生にも対応する、日常をちょっと楽しくする多機能モデルだ。ピクセルが細かいから、かわい