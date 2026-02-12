現地時間２月11日に開催されたプレミアリーグ第26節で、遠藤航が所属するリバプールが、サンダーランドと敵地で対戦。61分にモハメド・サラーが蹴ったCKから、フィルジル・ファン・ダイクが決勝点を挙げ、１−０で接戦を制した。遠藤はこの一戦で今季リーグ戦初先発。右SBとしてプレーしていたが、ファン・ダイクが得点した直後にクロスをクリアした際に、左足首付近を痛めてしまった。日本代表のキャプテンは、苦悶の表情を