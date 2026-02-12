スターツ出版 [東証Ｓ] が2月12日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期の経常利益(非連結)は前の期比23.1％減の18.7億円になったが、26年12月期は前期比15.1％増の21.6億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の130円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の経常利益は前年同期比5.0％減の6.6億円に減り、売上営業利益率は前年同期の29.8％→25.7％に低下