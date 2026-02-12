日本証券金融 [東証Ｐ] が2月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.5％増の114億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の132億円→149億円(前期は125億円)に12.9％上方修正し、増益率が5.5％増→19.1％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の58.8億円