Ｓａｐｅｅｔ [東証Ｇ] が2月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の経常損益(非連結)は5500万円の黒字(前年同期は600万円の赤字)に浮上し、通期計画の8300万円に対する進捗率は66.3％となった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.9％→14.4％に急改善した。 株探ニュース