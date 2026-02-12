中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の報道によると、2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕して以来、選手が獲得したメダルが着用中に突然リボンから外れるということが相次ぎました。メダルに亀裂や欠けが生じたケースもあるとのことです。 アルペンスキーのブリージー・ジョンソン（米国）の金メダル、フィギュアスケートのアリサ・リウ（米国）の金メダル、クロスカントリースキーのエバ・アンダーソン（