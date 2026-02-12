気象庁は２月１２日午後２時３０分、日本各地を対象に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。向こう２週間は、日本付近に寒気が流れ込みにくく、暖かい空気が流れ込みやすい時期がある見込みです。２月中旬から下旬にかけての気温は、北日本から東海・北陸地方にかけて全国的に平年より高い日が多く、特に２月１９日頃からは各地で「かなりの高温」となる可能性があります。このため、積雪の多い地域での融雪による