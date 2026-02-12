阪神の佐藤輝明外野手（26）が12日、宜野座キャンプを打ち上げた。この日はキャッチボール、ベースランニング、シートノックなどを行い、ランチ後は打撃回りなどのメニューを消化した。フリー打撃では39スイングで柵越えが13本。最後は豪快な6連発で締めた。14日から宮崎県内で行われる「侍ジャパン宮崎春季キャンプ2026」に参加する。「しっかり動けたんで良かったと思います」とここまでの仕上げを総括した。左アキレス腱