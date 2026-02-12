侍ジャパンの抑え候補に離脱が相次いだ。11日に西武・平良海馬投手（26）が「左ふくらはぎの肉離れ」で出場を辞退することが決定。同日、阪神・石井大智投手（28）も練習中に負傷し、この日に球団が出場辞退を申し入れた。昨季31セーブで自身初のセーブ王に輝いた平良は、5日の練習中に違和感を覚え6日に宮崎市内の病院で受診。「左ふくらはぎの軽い肉離れで全治2〜3週間」と診断された。本人は出場に意欲を見せていたが、11日