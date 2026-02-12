MLB・パドレスはキャンプをスタート。新監督となったクレイグ・スタメン監督がダルビッシュ有投手の近況について語りました。ダルビッシュ有投手は昨オフに右肘を手術。今シーズンの全休が決定しており、チームとの関わり方にも注目が集まっていました。スタメン監督は、ダルビッシュ投手について“個人的にも仲がいい存在”としながら「彼がチームの周りにいてくれるのは本当にありがたいし、本人が来られる限りいつでも歓迎して