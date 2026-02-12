ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのカーリング女子は、フォルティウスの選手で構成する日本代表が出場の１次リーグが１２日から始まる。カーリングのスコアボードは一見すると野球のような並び方になっているが、先攻と後攻は、野球のイニング（回）に相当する「エンド」ごとに変わる。最後の１投を持つ後攻が圧倒的に有利になる競技だが、先攻と後攻はどのように決まるのか。試合中は基本的に、前のエンドで得点を挙げた