阪神の石井大智投手阪神は12日、石井大智投手が大阪府内の病院で「左アキレス腱の損傷」と診断され、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場辞退を日本野球機構（NPB）に申し入れたと発表した。全治は非公表。11日の紅白戦で負傷した。快速球を武器にリリーフエースとして昨季は50試合連続無失点のプロ野球新記録を樹立する活躍でリーグ制覇に貢献。WBCに備えて意欲的に鍛えていたが、11日に沖縄県宜野座村で行わ