日本テレビ系（読売テレビ制作）の情報番組「情報ライブミヤネ屋」が今年９月末に終了することが１２日、発表された。同日の番組ラストで、司会の宮根誠司が明らかにし、説明を行った。読売テレビは慰留したが、最終的には宮根の意思を尊重した。宮根は、今年７月に番組２０年を迎えることを伝えたうえで「どこのどいつか分からないヤツが司会をやってる番組に２０年もお付き合いいただき、ありがとうございました」と述べた