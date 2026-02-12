演歌歌手の青山新（25）が12日、都内で、18日発売の新曲「十三ヶ月」の発売を記念し、初めてのチョコレート作りに挑戦した。同曲は情熱の女歌。バレンタインデー直前ということもあり、作詞を担当した麻こよみ氏（71）への感謝と7年目の躍進を誓い、同じ千葉・浦安市出身の“スイーツ名人”吉木りさ（38）指導の下、チョコ作りに挑んだ。同曲のタイトルについて麻氏は「話を聞くと、大体の女性が失恋をして、男性のことを忘れるの