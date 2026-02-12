NHKは12日、都内の同局で「2026年度国内・国際放送番組改定、主な番組キャスター取材会」を行った。今春で同局を退局する和久田麻由子アナウンサー（37）が出演していた「未解決事件」（土曜午後10時）が終了し、4月から半年ぶりにドラマ枠が復活することが発表された。「未解決事件」は特番から昨秋にレギュラー化され、同時期に育児休暇から復帰した和久田アナが進行役などを担っていた。NHK山名啓雄メディア総局長はこの日の