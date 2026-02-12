「今回、空白域はありません。ケチャップ数字は、16回ぶりに出た（15）です。最有力は（28）。昨年の10月17日から出ていません。次いで（12）。月別データでは、2月の出現回数が最少の4回です。昨年の出現が4回しかなかった（25）も要注意でしょう」（ロト探偵・工藤氏）21億円超のキャリーオーバーが発生中です！【ロト7 第664回 2/13（金） 予想数字】・01 05 11 15 19 21 28・02 08 12 15 21 26 36・02 12 15 22 27 28 31・03