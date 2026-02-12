ひろゆきこと実業家の西村博之が、2月11日放送の『ABEMA Prime』で、衆院選で惨敗した中道改革連合を痛烈に揶揄し、波紋を呼んでいる。「この日は『衆院選反省会！落選した立憲勢大集合』という企画でした。衆院選で大きく議席を減らした中道改革連合はどうなっていくのか、立憲民主党出身の中道候補者を招いて、野党の今後について考えたのです」（スポーツ紙記者）その冒頭、中道の敗因について、ひろゆきはズバリ斬り込んだ