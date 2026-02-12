こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年2月10日（火）9時から2月16日（月）23時59分まで｢Fashionタイムセール祭り｣を開催中。本日2026年2月12日は、静音スイッチを搭載、持ち運び時に最小化できる、 ELECOM（エレコム）の「Bluetooth(R) ワイヤレスマウス CAPCLIP」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 エレコム マウス Bluetooth (