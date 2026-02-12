DUNLOPは12日、大谷翔平選手の出演する次世代オールシーズンタイヤDUNLOP「SYNCHRO WEATHER（シンクロウェザー）」の新CM「夏が苦手？」篇「夏も冬も中途半端？」篇を、全国(一部地域を除く)で一斉放映すると発表した。ダンロップブランドにおいて、大谷翔平選手を起用したCMは今回が第2弾となる。「オールシーズンタイヤは夏が苦手？」「夏も冬も中途半端？」などの声に対し、大谷が「チッチッチ！」と誤解を解き、シンクロウ