立ち技打撃格闘技イベント「ＲＩＳＥＥＬＤＯＲＡＤ２０２６」（３月２８日、東京・両国国技館）の会見が１２日に都内で行われ、長谷川海翔（２０）とのＲＩＳＥスーパーフライ級王座決定戦に臨む同級１位の那須川龍心（１９）が意気込みを語った。龍心は昨年、ＲＩＳＥフライ級王座を返上しスーパーフライ級に転向。その初戦で政所仁に判定勝ちを収めるなど快進撃を続けている。今回は同級３位の長谷川と空位になっている