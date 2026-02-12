DeNAは12日、4月24日〜26日の巨人戦で『キッズベースボールグッズ付試合』を開催し、中学生以下のファンを対象にキッズベースボールグッズをプレゼントすると発表した。キッズベースボールグッズは、持ち運びにも便利な伸縮可能なバットと柔らかい素材でできたボールで、小さな子供でも安心して遊べる野球セットを用意。また、イベント期間中の試合後はグラウンド開放を実施予定だ。※キッズベースボールグッズ付チケットは