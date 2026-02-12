12日の法廷高松地方裁判所 高松市の認可外保育施設で、預かり保育中の乳幼児に暴行を加えた罪に問われていた施設の代表を務める女に、高松地方裁判所は12日、拘禁刑1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。 暴行の罪で判決を受けたのは、高松市藤塚町の女（60）です。 判決によりますと女は、2025年9月と10月、自身が代表を務める高松市の認可外保育施設で預かり保育中だった当時4歳と1歳の男の子を両手で突き飛ばし