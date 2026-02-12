ＮＨＫは１２日、２０２６年度の番組改定を発表した。現在、大阪局に所属する高瀬耕造アナが東京に復帰し、４月の放送から「ＮＨＫのど自慢」（日曜・午後０時１５分）を担当することが決まった。塚原愛アナと新たなコンビを組む。もともと報道志望だった高瀬アナは、１９４６年の放送開始から８０年を迎える歌番組に「私が希望していた方向性とはだいぶ違うので、本当にビックリした」としながらも、「中途半端な気持ちででき