元朝日放送でフリーアナウンサーの宮根誠司が１２日、司会を務める日本テレビ系・読売テレビ制作の人気情報番組「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）の生放送で、今年９月末をもって番組を終了することを発表した。宮根アナが番組の終了に言及するのは、今回が初めてだった。２０年間続いた午後の情報番組の終了発表にネットも反応。発表直後にはネット上に「ミヤネ屋９月に終わるってよ」、「えーミヤネ屋終