【新華社済南2月12日】春節（旧正月、今年は2月17日）を間近に控えた中国山東省青島市では、年越し用品を目的地まで運ぶ自動運転の無人配送車をよく目にするようになった。無人配送車は、あらかじめ設定されたルートに従って走行する。人工知能（AI）技術による障害物の自動回避や地形・信号の識別、正確な物体感知、機敏なブレーキ操作などの機能を駆使し、各配送拠点まで正確に荷物を届ける。無人配送車の開発・運用を手が