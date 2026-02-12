ヤマト運輸の公式SNSが10日、宅急便の50周年を記念しサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボキャンペーン開始を発表した。期間は3月31日まで。【写真】「豪華」「可愛すぎる」“トラックぬいぐるみ”などコラボグッズ2種賞品はセールスドライバー姿のキティが宅急便のトラックに乗った「ハローキティがおとどけ トラックぬいぐるみ」（A賞）と、同じく制服姿のキティがダンボールの中で“おひるね”をしている