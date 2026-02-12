女優の小泉今日子（60）が11日放送のTBS「news23」（月〜木曜後11・00、金曜後11・58）に出演。“アイドル小泉今日子”について語った。小泉は1982年にアイドル歌手としてデビューし、「なんてったってアイドル」などの楽曲が大ヒット。デビューから44年、まだまだ現役アイドル？との質問に「自分では“私はアイドルです”って歌の中でしか言ったことない。違和感とは言わないけど、若い時にアイドルって何だろうって思って