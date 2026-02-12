テレビ朝日の長寿トーク番組『徹子の部屋』が、放送50周年という前人未踏の節目を迎え、2月1日には『祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP』と題した特番が放送された。そしてきょう12日午後8時からは、その未公開トークを届ける『徹子の部屋50周年！めでたすぎでお祝いが止まらないSP』を放送する。【番組カット】鶴瓶＆さんまと！笑顔でトークする宮沢りえ今回放送される『めでたすぎでお祝いが止まらないSP