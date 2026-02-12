女優・内田理央(34)が12日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「ドラマ終わりに友達とランチ」と書き出した内田。「最近お仕事以外で全然写真を撮れてなかったから、インスタ枯渇気味でした」と報告し、飲食店でのオフショットをアップした。「撮影がひと段落したので、少しゆっくり自分の時間を楽しめたらいいなと思ってます。見たいアニメや漫画が溜まってるんだーーー！」とコメント。「さて、今夜は #略