読売テレビの松田陽三社長が12日、大阪市内の同局で会見。「ダウンタウン」の活動再開について質問が飛んだ。同局では昨年6月、32年続いた長寿人気番組「ダウンタウンDX」が終了した。MCの松本人志が女性問題で24年1月から活動休止。浜田雅功も体調不良で休養し、冠の2人が不在のまま代役を立てて番組は続行したが、松田社長は以前の会見で「吉本興業さんとあうんの呼吸で」終了の決断に至ったと説明していた。最終回は最後