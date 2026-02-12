第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が、3月5日に開幕する。井端弘和監督率いる侍ジャパンは、メンバー30人をすでに発表済み。2月14日には宮崎での事前合宿が始まる。歴代最多となる9人が選ばれたメジャー組は、今月末に合流を予定。連覇に向けた戦いは、3月6日の台湾戦からスタートする。◆過去2度の準決勝敗退に共通する「打線の分断」という悪夢侍ジャパンは過去5大会中3大会で優勝しているが、優勝を逃した2