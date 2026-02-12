きのう、山形県金山町で、自宅の屋根の雪下ろしをしていた５０歳の男性が地面に転落する事故がありました。 男性は肋骨を折る大けがをしました。 警察によりますと、きのう午前１１時ごろ、金山町朴山の自宅で、５０歳の男性が１人で屋根の雪下ろしをしていたところ、およそ４．９メートル下の地面に転落し、左の脇腹を強打したということです。 転落した際の物音に気付いた家族が、玄関前で倒れている男性を発見し、１１