◆イングランド・プレミアリーグ▽第２６節サンダーランド０―１リバプール（１１日、スタジアム・オブ・ライト）リバプールの日本代表ＭＦ遠藤航（３３）は敵地サンダーランド戦で今季リーグ戦初先発したが、後半２４分に負傷交代した。遠藤は右サイドバックで先発したが、滑り込みながら相手のクロスをクリアした際に左足首を強くひねった。立ち上がってプレーを続けたが、その後、苦しそうな表情を浮かべてあおむけに倒れ