巨人の宮崎キャンプで臨時コーチを務める松井秀喜さんが１２日、２軍キャンプが行われている「ひなたひむかスタジアム」を訪れた。個別で特打を行っていた坂本達也捕手、萩尾匡也外野手の打撃を石井琢朗２軍監督とともに見つめ、打撃について身ぶり手ぶりを交え話す場面も見られた。